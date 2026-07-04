Il club nerazzurro è pronto a chiudere per l'israeliano classe 2004: piaceva anche al Napoli, Chivu dice sì all'operazione

Alessandro De Felice Redattore 4 luglio 2026 (modifica il 4 luglio 2026 | 09:46)

L’Inter si prepara all’assalto decisivo per Anan Khalaili. Dopo la delusione sul fronte Palestra, con il voltafaccia del classe 2005, il club nerazzurro ha voltato immediatamente pagina alla ricerca dell’erede di Denzel Dumfries.

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L’assist lo ha fornito il Napoli di De Laurentiis, che proprio durante la trattativa Inter-Atalanta per Palestra aveva provato a prendere l’israeliano classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise, senza però riuscirci.

“L’accordo tra gli azzurri e il calciatore non è però bastato per giungere a dama in fretta: all’ombra del Vesuvio, per ammissione dello stesso Manna, hanno l’obbligo di cedere in questi giorni e liberare spazio, sia in termini di lista che di bilancio, prima di poter definire operazioni in entrata” spiega il Corriere dello Sport.

Ausilio ha fiutato la possibilità di bruciare il Napoli su Khalaili:

“Il nome è emerso nei confronti interni tra dirigenza e allenatore in casa Inter, quando ci si è ritrovati per sfogliare la margherita delle alternative per la catena di destra: è quello che più convince dal punto di vista tecnico e tattico tra i profili analizzati”.

Se da una parte non ha esperienza in Serie A, dall’altra Khalaili ha già dimostrato in Champions League di poter giocare senza problemi in determinati palcoscenici.

“Ovviamente la continuità nel medio-lungo periodo determinerà il valore reale del ragazzo, ma le impressioni che aveva lasciato anche dopo la sfida europea con l’Inter di qualche mese fa erano state positive. Chivu benedice l’operazione, sperando stavolta di essere al riparo da brutte sorprese”.

L’accordo tra il club nerazzurro e l’entourage del giocatore già c’è mentre la dirigenza dell’Inter deve trovare l’intesa con l’Union Saint-Gilloise:

“I dialoghi proseguiranno ora con il club belga, nell’intenzione di mettere sul piatto a stretto giro subito l’offerta definitiva per chiudere l’affare. Il punto di caduta tra domanda e offerta potrebbe arrivare intorno ai 25 milioni di euro più bonus, fino a sfiorare i 30 milioni di euro che l’Union Saint-Gilloise aveva chiesto qualche settimana fa al Napoli. La fiducia è crescente nel quartier generale nerazzurro: i prossimi giorni della nuova settimana potrebbero già bastare per arrivare alla fumata bianca”.