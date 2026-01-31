Nel consueto appuntamento con l’editoriale, il direttore di TMW e noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto delle trattative.
calciomercato
Ceccarini: “Inter, cosa manca per Diaby. Perisic, Norton-Cuffy, Massolin: la verità”
Il focus è anche sull’Inter e sulle entrate e uscite dei nerazzurri in questo rush finale di sessione invernale di calciomercato.
“Il club nerazzurro è dall’inizio del mercato che cerca un esterno per sostituire l’infortunato Dumfries per il quale il Liverpool ha cominciato a farsi avanti.
La scelta finora non è stata facile. Dopo che è svanita l’opportunità di Cancelo, che ha preferito il Barcellona, l’Inter si è messa in movimento su altri giocatori. Allo stato attuale la situazione è tutta in divenire. Il ritorno di Perisic è ormai difficilissimo e quindi ecco che la società nerazzurra sta parlando con l’Al-Hittiad per Diaby. C’è il sì del giocatore ma serve l’ok del fondo Pif.
Un’operazione che si farebbe in prestito con diritto di riscatto a 35. In Italia piace molto anche Norton-Cuffy del Genoa. Da registrare intanto su Luis Henrique il pressing di Bournemouth, Aston Villa ed Everton. I nerazzurri sono fortemente interessati a Yanis Massolin del Modena. L’intenzione sarebbe quella di acquistarlo ora e lasciarlo in prestito fine giugno in gialloblù”.
