Il focus è anche sull’Inter e sulle entrate e uscite dei nerazzurri in questo rush finale di sessione invernale di calciomercato.

La scelta finora non è stata facile. Dopo che è svanita l’opportunità di Cancelo, che ha preferito il Barcellona, l’Inter si è messa in movimento su altri giocatori. Allo stato attuale la situazione è tutta in divenire. Il ritorno di Perisic è ormai difficilissimo e quindi ecco che la società nerazzurra sta parlando con l’Al-Hittiad per Diaby. C’è il sì del giocatore ma serve l’ok del fondo Pif.