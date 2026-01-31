Mancano poco più di 48 ore alla chiusura del mercato invernale ma l'Inter ha in piedi ancora operazioni sia in entrata sia in uscita.
calciomercato
Biasin: “Come stanno le cose su Jones-Inter e Frattesi-Nottingham e come si può chiudere”
C'è infatti la possibilità di una partenza e di un avvio a centrocampo: i nerazzurri seguono Curtis Jones, in uscita dal Liverpool, e Davide Frattesi invece può approdare in Premier League, al Nottingham Forest.
Fabrizio Biasin, intervenuto su Twitter, ha fatto il punto sulla doppia operazione: "Frattesi attende sviluppi sulla possibile (ma non semplice) operazione Inter-Curtis Jones: se il Liverpool lascia partire il suo giocatore, l’azzurro andrà al Nottingham (condizioni già stabilite), viceversa ognuno a casa sua.
Il Liverpool - che ha proposto il prestito all’Inter - prima di dare il via libera chiede al suo giocatore di prolungare il contratto di un anno (dal 2027 al 2028). La fumata bianca sulla doppia operazione si basa in definitiva sul - non scontato - ok di Jones al prolungamento del contratto con i Reds"
© RIPRODUZIONE RISERVATA