Di Marzio: “Definita l’operazione Massolin-Inter: non 5 mln, ecco le vere cifre”

L'Inter ha definito l'operazione con il Modena per Massolin: ecco le cifre svelate da Di Marzio, diverse da quelle emerse fino ad oggi
Dopo aver preso Jakirovic dalla Dinamo Zagabria, l'Inter ha definito l'arrivo di un altro giovane, cioè Yanis Massolin dal Modena.

Già da giorni si parla di un'intesa pressoché raggiunta con il Modena sulla base di 5 mln di euro più bonus, con il giocatore che resterà in Serie B fino alla fine della stagione.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, l'intesa è stata raggiunta sulla base di una cifra inferiore a quanto emerso nei giorni scorsi: Inter e Modena, infatti, si sarebbero accordate per una cifra attorno ai 3,5 mln di euro più bonus.

