Dopo aver preso Jakirovic dalla Dinamo Zagabria, l'Inter ha definito l'arrivo di un altro giovane, cioè Yanis Massolin dal Modena.
Di Marzio: “Definita l’operazione Massolin-Inter: non 5 mln, ecco le vere cifre”
L'Inter ha definito l'operazione con il Modena per Massolin: ecco le cifre svelate da Di Marzio, diverse da quelle emerse fino ad oggi
Già da giorni si parla di un'intesa pressoché raggiunta con il Modena sulla base di 5 mln di euro più bonus, con il giocatore che resterà in Serie B fino alla fine della stagione.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, l'intesa è stata raggiunta sulla base di una cifra inferiore a quanto emerso nei giorni scorsi: Inter e Modena, infatti, si sarebbero accordate per una cifra attorno ai 3,5 mln di euro più bonus.
