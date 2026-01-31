L'Inter ha definito l'operazione con il Modena per Massolin: ecco le cifre svelate da Di Marzio, diverse da quelle emerse fino ad oggi

Dopo aver preso Jakirovic dalla Dinamo Zagabria, l'Inter ha definito l'arrivo di un altro giovane, cioè Yanis Massolin dal Modena.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, l'intesa è stata raggiunta sulla base di una cifra inferiore a quanto emerso nei giorni scorsi: Inter e Modena, infatti, si sarebbero accordate per una cifra attorno ai 3,5 mln di euro più bonus.