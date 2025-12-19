Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini ha parlato anche del mercato dell'Inter. In particolare il giornalista ha fatto il punto sui nomi seguiti dal club nerazzurro per sostituire l'infortunato Dumfries. "L’operazione alla caviglia terrà fuori Dumfries per non meno di due mesi e i nerazzurri stanno pensando di inserire in rosa un giocatore che possa temporaneamente sostituirlo. Una scelta non certo facile".