Nel suo editoriale su Sportitalia.it, Gianluigi Longari ha parlato delle strategie di mercato dell'Inter verso la sessione estiva, puntando l'attenzione su un nome che, in casa nerazzurra, metterebbe tutti d'accordo, ovvero Marco Palestra. Ecco le sue parole:
"Se c’è un nome che mette tutti d’accordo nelle valutazioni nerazzurre, quello è Marco Palestra. Attualmente al Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta, il giovane esterno rappresenta la prima scelta ideale per il futuro della fascia destra. Le sue prestazioni stanno facendo crescere il suo valore partita dopo partita, attirando attenzioni sempre più importanti".
"La posizione dell’Atalanta, però, è chiara: a gennaio non ci sono margini per una cessione. La Dea considera Palestra un patrimonio tecnico in piena crescita e non intende privarsene nel momento migliore del suo percorso. Per l’Inter, quindi, l’orizzonte temporale resta l’estate".
(Fonte: Sportitalia.it)
