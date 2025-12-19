Nel suo editoriale su Sportitalia.it, Gianluigi Longari ha parlato delle strategie di mercato dell'Inter verso la sessione estiva

Nel suo editoriale su Sportitalia.it, Gianluigi Longari ha parlato delle strategie di mercato dell'Inter verso la sessione estiva, puntando l'attenzione su un nome che, in casa nerazzurra, metterebbe tutti d'accordo, ovvero Marco Palestra. Ecco le sue parole:

"Se c’è un nome che mette tutti d’accordo nelle valutazioni nerazzurre, quello è Marco Palestra. Attualmente al Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta, il giovane esterno rappresenta la prima scelta ideale per il futuro della fascia destra. Le sue prestazioni stanno facendo crescere il suo valore partita dopo partita, attirando attenzioni sempre più importanti".