In attesa che si scaldi il mercato della prima squadra, l'Inter chiude una mossa in uscita per un talento delle sue giovanili. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, infatti, i nerazzurri hanno raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid per la cessione di Hugo Humanes.
Romano: “Inter-Atletico Madrid, accordo per la cessione di Humanes! Le ultimissime”
Si legge sul profilo X del giornalista:
"L'Atlético Madrid ha raggiunto un accordo per ingaggiare il diciottenne Hugo Humanes dalle giovanili dell'Inter per il suo vivaio. L'ex talento del Real Madrid si unirà all'Atlético dall'Inter con effetto immediato".
