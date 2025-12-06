Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, ha parlato anche delle possibili mosse dell'Inter, tra gennaio e giugno

Redazione1908 6 dicembre - 13:18

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, ha parlato anche delle possibili mosse dell'Inter, tra gennaio e giugno. I nerazzurri stanno osservando la situazione in particolar modo per un ruolo delicato: l'esterno destro.

"Anche l’Inter è estremamente operativa. I nerazzurri in prospettiva pensano ad un ringiovanimento della rosa in vari settori e per questo si sono aggiunti alla corsa per Palestra, esterno classe 2005, di proprietà dell’Atalanta, che in estate lo ha ceduto in prestito secco al Cagliari.

In questi primi 4 mesi ha fatto vedere cose eccellenti tant’è che su di lui ci sono anche Juventus, Napoli e Roma. La sua valutazione è già salta alle stelle e quindi a giugno quando rientrerà alla base sarà sicuramente un uomo mercato, sempre Atalanta permettendo.

Il possibile scambio di gennaio "E a proposito di questo ruolo l’Inter sta monitorando anche Idrissa Touré del Pisa, che potrebbe rappresentare un’ottima occasione a costi più bassi. Un’idea anche per subito se Luis Henrique dovesse partire a gennaio in prestito. In questo caso l’Inter potrebbe impostare un’operazione inserendo una contropartita tecnica. Magari Palacios che non rientra nei piani tecnici di Chivu ed è in cerca di una nuova sistemazione"