Matteo Pifferi Redattore 6 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 15:46)

C'è tanta attesa per Inter-Como, match in programma alle 18 a San Siro. Ci sono tanti spunti di riflessione, il primo tra tutti però riguarda la classifica. L'Inter è a quota 27, a -1 dalla coppia di testa composta da Milan e Napoli e il Como è quinto a 24 punti.

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato così della partita tra Inter e Como: "Inter-Como è una partita molto interessante, è la partita del vorrei ma non posso e mi riferisco a Nico Paz. L'Inter l'ha voluto, ci ha provato ma non ha potuto semplicemente perché il controllo ce l'ha sempre il Real Madrid.

Mi interessa molto capire i primi 25' di partita, mi aspetto una chiave, a livello di personalità per capire se il Como la manterrà, come l'Inter cercherà di aggirarla e che tipo di partita, che promette molto, verrà fuori. Dal mio punto di vista, i primi 25' saranno essenziali per capire che partita vedremo"