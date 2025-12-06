Il club nerazzurro ha messo gli occhi sul classe 2010 che ha già al suo attivo 13 gol in 15 partite in questo inizio di stagione

L'Inter guarda sempre al futuro. Secondo quanto riporta il portale svizzero Sport.ch, il club di Viale della Liberazione avrebbe messo gli occhi su Tegra Bolongo. Alto 1,94, il giovane classe 2010 colpisce per la sua presenza fisica e le sue capacità tecniche. Mancino, è dotato di un buon controllo della palla, pressing e un'eccellente finalizzazione. Nella U-16 Elite Series ha già messo a segno ben 13 gol in 15 partite.