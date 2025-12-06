L'Inter guarda sempre al futuro. Secondo quanto riporta il portale svizzero Sport.ch, il club di Viale della Liberazione avrebbe messo gli occhi su Tegra Bolongo. Alto 1,94, il giovane classe 2010 colpisce per la sua presenza fisica e le sue capacità tecniche. Mancino, è dotato di un buon controllo della palla, pressing e un'eccellente finalizzazione. Nella U-16 Elite Series ha già messo a segno ben 13 gol in 15 partite.
In Svizzera – Inter, assalto al gigante Bolongo: 13 gol in 15 partite. E c’è l’assist contratto
Gli osservatori dell'Inter sono rimasti molto colpiti dalle prestazioni di Bolongo. L'FC Lausanne-Sport si trova ora ad affrontare una sfida difficile, ovvero trattenere i suoi talenti. Il contratto di Bolongo scade tra circa sei mesi, complicando ulteriormente la situazione per il club svizzero.
Il giovane attaccante è arrivato all'FC Lausanne-Sport solo la scorsa estate, provenendo dal vivaio dell'Ouchy. L'attaccante ha giocato finora due partite con la nazionale svizzera Under 16 e, oltre alla cittadinanza svizzera, Bolongo possiede anche quella congolese. "Sarebbe senza dubbio una perdita per il calcio svizzero se un talento del genere dovesse trasferirsi all'estero", sottolinea il portale.
