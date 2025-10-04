Ceccarini: “Inter, non solo Ordonez: occhi su Kim e Kiwior per la difesa”

I nerazzurri vanno a caccia di un rinforzo nel reparto arretrato e hanno messo gli occhi su diversi profili

L'Inter monitora diverse piste in vista del mercato di gennaio. Il club nerazzurro è alla ricerca di rinforzi in difesa e segue con particolare attenzione tre profili, come riferisce il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel consueto appuntamento con l'editoriale su TMW.

"L’Inter è sempre in movimento. I nerazzurri sono alla ricerca di un difensore che in prospettiva possa aumentare la qualità del reparto. Ci sono diverse opzioni che l’Inter sta valutando. Un centrale che viene seguito è Joel Ordonez del Bruges, un profilo con tanti margini di miglioramento ancora.