Ceccarini: “Inter, non solo Ordonez: occhi su Kim e Kiwior per la difesa”

I nerazzurri vanno a caccia di un rinforzo nel reparto arretrato e hanno messo gli occhi su diversi profili
L'Inter monitora diverse piste in vista del mercato di gennaio. Il club nerazzurro è alla ricerca di rinforzi in difesa e segue con particolare attenzione tre profili, come riferisce il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel consueto appuntamento con l'editoriale su TMW.

"L’Inter è sempre in movimento. I nerazzurri sono alla ricerca di un difensore che in prospettiva possa aumentare la qualità del reparto. Ci sono diverse opzioni che l’Inter sta valutando. Un centrale che viene seguito è Joel Ordonez del Bruges, un profilo con tanti margini di miglioramento ancora.

La ricerca però va avanti anche perché più avanti potrebbero esserci opportunità che magari in questo momento non si intravedono. Tra i profili da non dimenticare c’è anche Kiwior dell’Arsenal, che in passato è stato cercato dal Napoli. Occhio anche a Kim del Bayern Monaco. Per il momento solo idee che però con il passare del tempo si potrebbero trasformare in ipotesi".

