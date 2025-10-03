Retroscena di mercato raccontato da Fernando Siani, giornalista, nell'ultima puntata di Cronache di Spogliatoio: l'Inter sarebbe stata molto vicina ad un acquisto a centrocampo dal Como in estate.
Siani: “L’Inter aveva praticamente preso questo vice Calhanoglu. Saltato all’ultimo perché…”
Retroscena di mercato sull'Inter raccontato da Fernando Siani, giornalista, nell'ultima puntata di Cronache di Spogliatoio
Secondo la sua indiscrezione, infatti, il club nerazzurro avrebbe trattato Lucas Da Cunha per inserirlo nel ruolo di vice di Hakan Calhanoglu a centrocampo, ma alla fine non è riuscita a chiudere l'operazione.
"Un uccellino mi ha detto una cosa: mi ha detto che in estate è stato molto vicino l'acquisto di Da Cunha da parte dell'Inter, sarebbe stato il vice-Calhanoglu. Mi hanno detto che era davvero molto vicino, poi l'Inter ha fatto fatica a vendere Asllani e la cosa è saltata", le sue parole.
