Diversi calciatori attualmente nella rosa dell'Inter hanno il loro contratto in scadenza il prossimo giugno: a fine stagione, quindi, si concluderà la loro esperienza in nerazzurro.
Al podcast "Tutti in the Box", Orazio Accomando, giornalista di mercato, ha spiegato chi lascerà sicuramente l'Inter al termine di quest'annata
Intervenuto ai microfoni del podcast "Tutti in the Box", Orazio Accomando, giornalista di mercato, ha spiegato chi lascerà sicuramente l'Inter al termine di quest'annata.
"Due andranno via, Acerbi e De Vrij in scadenza. Mkhitaryan per me lascerà il calcio o si concederà un'altra avventura, ma sarà l'altro ad andare. Sommer andrà via. Questi quattro andranno via sicuro. E' un po' presto, magari Zielinski potrebbe andare: ma sono quei quattro", le sue parole.
