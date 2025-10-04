Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato anche di Inter. Spazio a un focus importante su quelli che potrebbero essere i rinforzi per la difesa nerazzurra, con un nome che spicca tra tutti. Questo l'aggiornamento in vista delle prossime sessioni di mercato:
Ceccarini: “Inter, per la difesa non solo giovani: occhi anche su un big europeo”
L'aggiornamento sui nomi che compaiono sul taccuino di Ausilio e Baccin per rinforzare il reparto arretrato nerazzurro
"L'Inter è sempre in movimento. I nerazzurri sono alla ricerca di un difensore che in prospettiva possa aumentare la qualità del reparto. Ci sono diverse opzioni che l'Inter sta valutando. Un centrale che viene seguito è Joel Ordonez del Bruges, un profilo con tanti margini di miglioramento ancora. La ricerca però va avanti anche perché più avanti potrebbero esserci opportunità che magari in questo momento non si intravedono. Tra i profili da non dimenticare c'è anche Kiwior dell'Arsenal, che in passato è stato cercato dal Napoli. Occhio anche a Kim del Bayern Monaco. Per il momento solo idee che però con il passare del tempo si potrebbero trasformare in ipotesi.
