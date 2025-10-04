Occhio al futuro di Denzel Dumfries. Nell'ultimo contratto firmato con l'Inter nel 2024, infatti, è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida per i club esteri nel mese di luglio. Scampato il pericolo la scorsa estate, questo scenario si riproporrà anche nella prossima.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Romano: “Occhio a Dumfries perché mi dicono che molti club stanno…”
calciomercato
Inter, Romano: “Occhio a Dumfries perché mi dicono che molti club stanno…”
Nell'ultimo contratto firmato con l'Inter nel 2024, infatti, è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida per i club esteri
Lo spiega Fabrizio Romano in un suo video su YouTube: "Occhio a Dumfries, perché la clausola rescissoria da 25 milioni sarà valida anche nel 2026. Nessun club l'ha attivata nella sessione estiva di mercato, ma lui continua a performare molto bene con l'Inter.
Quindi o le parti trovano un nuovo accordo, oppure Dumfries può essere un'opportunità per altri club nella prossima estate: e da quello che mi dicono, molti club in Inghilterra e Spagna continuano a monitorarlo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA