FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Ceccarini: “Inter, piace Caprile ma l’ipotesi più calda in porta è un’altra”

calciomercato

Ceccarini: “Inter, piace Caprile ma l’ipotesi più calda in porta è un’altra”

Ceccarini Inter
L'aggiornamento sul mercato nerazzurro da parte del noto esperto nel suo editoriale di oggi
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini si è soffermato anche sul mercato dell'Inter per l'anno prossimo. In particolare, su quello che potrebbe essere il futuro della porta nerazzurra, ha dato un aggiornamento. Queste le sue considerazioni:

Ceccarini: “Inter, piace Caprile ma l’ipotesi più calda in porta è un’altra”- immagine 2
Getty Images

"Per quello che riguarda il portiere del futuro Caprile (che sta suscitando molto interesse anche in Premier) rimane l’ipotesi più calda ma attenzione anche a Vicario, che già i nerazzurri avevano cercato di prendere nell’estate 2023’ prima del suo trasferimento al Tottenham".

Leggi anche
Ceccarini: “Inter in corsa per Palestra! E attenzione a questo scambio a gennaio”
Inter, occasione per gennaio dalla Serie A? Spunta un nome nuovo sul taccuino

© RIPRODUZIONE RISERVATA