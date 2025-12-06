Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini si è soffermato anche sul mercato dell'Inter per l'anno prossimo. In particolare, su quello che potrebbe essere il futuro della porta nerazzurra, ha dato un aggiornamento. Queste le sue considerazioni:
Ceccarini: “Inter, piace Caprile ma l’ipotesi più calda in porta è un’altra”
L'aggiornamento sul mercato nerazzurro da parte del noto esperto nel suo editoriale di oggi
"Per quello che riguarda il portiere del futuro Caprile (che sta suscitando molto interesse anche in Premier) rimane l’ipotesi più calda ma attenzione anche a Vicario, che già i nerazzurri avevano cercato di prendere nell’estate 2023’ prima del suo trasferimento al Tottenham".
