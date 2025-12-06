Farà qualcosa a gennaio l'Inter sul mercato? Se lo chiedono i tifosi, perché l'apertura della sessione invernale è quasi alle porte. Una possibile pista per i nerazzurri arriva da TMW. La racconta il direttore Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale di oggi, rivelando un nome che sarebbe finito sulla lista dei dirigenti di viale della Liberazione. Si legge infatti:
"L’Inter sta monitorando anche Idrissa Touré del Pisa, che potrebbe rappresentare un’ottima occasione a costi più bassi. Un’idea anche per subito se Luis Henrique dovesse partire a gennaio in prestito. In questo caso l’Inter potrebbe impostare un’operazione inserendo una contropartita tecnica. Magari Palacios che non rientra nei piani tecnici di Chivu ed è in cerca di una nuova sistemazione".
