Sportitalia – Non solo Frattesi, un altro giocatore dell’Inter può lasciare a gennaio

In quel caso l'Inter potrebbe intervenire con tre acquisti, considerando appunto le due uscite e il desiderio di prendere un esterno
L'Inter interverrà nel mercato di gennaio per provare a prendere un esterno di centrocampo per coprire il buco lasciato dall'infortunio di Denzel Dumfries. Luis Henrique, infatti, fin qui ha mostrato più ombre che luci e anche gli esperimenti Diouf e Carlos Augusto non sono stati giudicati troppo soddisfacenti da Chivu.

Per la fascia destra sono già stati accostati all'Inter diversi nomi, dal giovane Valincic della Dinamo Zagabria fino a Bellanova - profilo già smentito - passando per Dodò della Fiorentina o Norton-Cuffy del Genoa. Sportitalia, però, ammette come l'esterno destro potrebbe non essere l'unico colpo dell'Inter:

"Ma il mercato dell’Inter non si ferma qui. Chivu e la dirigenza sanno bene che gennaio potrebbe portare anche delle uscite da sostituire. Frattesi è un nome caldo: piace alla Juventus e, in caso di offerta importante, potrebbe diventare un partente.

Stesso discorso per De Vrij, che potrebbe cercare nuova gloria altrove per non rischiare di perdere il treno Mondiale con la sua Olanda. Eventuali cessioni che obbligherebbero l’Inter a intervenire, non per rinforzarsi, ma per non indebolirsi"

