Sportitalia – Non solo Frattesi, un altro giocatore dell’Inter può lasciare a gennaio

L'Inter interverrà nel mercato di gennaio per provare a prendere un esterno di centrocampo per coprire il buco lasciato dall'infortunio di Denzel Dumfries. Luis Henrique, infatti, fin qui ha mostrato più ombre che luci e anche gli esperimenti Diouf e Carlos Augusto non sono stati giudicati troppo soddisfacenti da Chivu.