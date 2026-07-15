Arrivano conferme sulla permanenza di Aleksandar Stankovic all'Inter nella prossima stagione. Ecco le conferme dal Belgio
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Arrivano conferme sulla permanenza di Aleksandar Stankovic all'Inter nella prossima stagione. A confermare le ultime indiscrezioni di queste ore è il noto giornalista belga Sasha Tavolieri, che ha scritto sul proprio profilo X:
"Aleksander Stankovic pronto a restare nell'Inter Milan la prossima stagione poiché la speciale storia di Christian Chivu e Stankovic con i Nerazzurri ha motivato il club a farlo rimanere la prossima stagione".
🇷🇸 Aleksander Stankovic set to stay in Inter Milan next season as Christian Chivu and Stankovic special story with Nerazzurri motivated the club to make him stay next season. #mercato #SerieA pic.twitter.com/RswH3XEn6J— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 15, 2026
Una decisione, quella del club nerazzurro, che secondo Tavolieri esclude la possibilità di un arrivo a Milano di Mandela Keita, centrocampista belga del Parma da tempo nel mirino dei nerazzurri. Ecco il tweet di Tavolieri:
❌⚫️🔵 That situation avoid Mandela Keita’s deal with Inter Milan. #Diablesrouges https://t.co/pY1YeXSUB4— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 15, 2026
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