Arrivano conferme sulla permanenza di Aleksandar Stankovic all'Inter nella prossima stagione. Ecco le conferme dal Belgio

Marco Macca
Chivu

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Inter Stankovic

Arrivano conferme sulla permanenza di Aleksandar Stankovic all'Inter nella prossima stagione. A confermare le ultime indiscrezioni di queste ore è il noto giornalista belga Sasha Tavolieri, che ha scritto sul proprio profilo X:

Ale stankovic

"Aleksander Stankovic pronto a restare nell'Inter Milan la prossima stagione poiché la speciale storia di Christian Chivu e Stankovic con i Nerazzurri ha motivato il club a farlo rimanere la prossima stagione".

Aleksandar Stankovic

Una decisione, quella del club nerazzurro, che secondo Tavolieri esclude la possibilità di un arrivo a Milano di Mandela Keita, centrocampista belga del Parma da tempo nel mirino dei nerazzurri. Ecco il tweet di Tavolieri:

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