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Sono ore di riflessione in casa Inter, che sta studiando le prossime mosse da attuare sul mercato, soprattutto sulla fascia destra. Il nome preferito, dopo lo stop per Khalaili, è quello di Spence, ora impegnato al Mondiale con l'Inghilterra e di proprietà del Tottenham.

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A centrocampo, invece, sembra più fredda ora la pista che porta a Curtis Jones del Liverpool, nel mirino dei nerazzurri ormai da mesi. Ecco le ultime da Sky Sport:

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"Momento di riflessione in casa Inter, soprattutto per quanto riguarda la fascia destra. I nomi maggiormente presi in considerazione sono Spence, Read e Vanderson. Spence costa molto, ma è il preferito, ma giocando questa sera è evidente che non ci siano stati contatti diretti con il giocatore. Al massimo, si è cercato di capire il prezzo che il Tottenham vuole fare. A centrocampo il nome è Jones del Liverpool, ma qui la distanza è veramente tanta e, da diverse settimane, l'Inter non è che ha mollato la presa, ma forse ha capito che lo sforzo da fare è eccessivo, soprattutto considerando che il giocatore è in scadenza nel 2027".

(Fonte: Sky Sport)