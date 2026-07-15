Mirwan Suwarso è stato il protagonista della nuova puntata di Business of Sport. Il presidente del Como ha affrontato diversi argomenti parlando anche di mercato. Alla domanda se qualche altra squadra avesse problemi a lavorare col Como, Suwarso ha risposto tirando fuori una chiamata con Marotta per parlare di Chalobah.

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"No. Siamo stati oggetto di notizia sui media sul fatto che siamo in competizione con un'altra squadra italiana per un giocatore britannico. Ho detto: "Sai cosa? Perché non chiamo il presidente dell'altra squadra e gli chiedo: "Lo volete?". Se lo volete fate pure, noi ci tiriamo indietro, grazie". Ma se lo compri dammi uno dei tuoi. E lui ha detto: "Grazie per la chiamata. Apprezzo questo, ti faremo sapere entro la fine della giornata. Se non andremo avanti, questi sono gli altri obiettivi che stavamo seguendo. Siamo felici di condividerli con te". Quindi per me questo tipo di rapporto è vantaggioso per entrambi i club, aiuta tutti noi a crescere".