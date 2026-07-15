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Le due priorità del mercato dell'Inter sono il difensore e l'esterno destro. In ballo con il Tottenham ci sono due profili che interessano ai nerazzurri

"Nei piani dei dirigenti nerazzurri c'è Spence, che piace, ma costa, costa moltissimo. È sul mercato perché vuole più spazio, c'è Pedro Porro che gioca al suo posto, lui è solamente un sostituto, ma i costi dell'operazione sono elevati, soprattutto dal punto di vista del salario. Parliamo di almeno 35-40 milioni, però l'Inter c'è e vedremo se ci sarà magari qualche sconto da parte del Tottenham", riporta Sportmediaset.

Getty Images

"Tottenham stesso che ha proposto un difensore, sapendo che l'Inter in realtà cercava. Ha proposto una vecchia conoscenza del campionato italiano e quindi parliamo di Cuti Romero, ex Genoa, ex Atalanta. Adesso la valutazione è sui 35-40, anche qualcosa di più. Sta facendo ovviamente benissimo, è protagonista al Mondiale con l'Argentina, ma è sul mercato e quindi vedremo se si può imbastire anche in questo senso un doppio affare con gli Spurs. Ma attenzione anche a Guela Doué perché lo Strasburgo chiede tantissimo: 45 milioni, sappiamo che l'Inter lo valuta in modo diverso, 25-30 milioni, quindi forbice piuttosto ampia, ma è l'alternativa comunque qualora lo Strasburgo dovesse abbassare le pretese", aggiunge il portale.