"L’aspettativa attorno a Oaktree è altissima, anche perché Dumfries, uno degli elementi di spicco della rosa, si è infortunato e ne avrà fino a marzo. Naturale pensare che Chivu possa chiedere un rinforzo al posto dell’olandese, considerando che Luis Henrique, a sette mesi dall’arrivo, non si è mai espresso sui livelli che esige un club come l’Inter.

I nomi usciti finora sono più che altro suggestioni: Bellanova non è un obiettivo del club nerazzurro, così come non lo è mai stato Norton-Cuffy. Palestra, invece, è un nome che piace molto alla dirigenza ma provare a comprarlo adesso potrebbe significare dover mettere sul piatto una quarantina di milioni di euro. Affare di difficile realizzazione. Ma tenendo bene a mente le lacune della rosa, ciò che cerca l’Inter è un profilo alla Perisic. Un calciatore dal motore importante che abbia la tecnica per giocare come ala e saltare l’uomo ma anche le caratteristiche fisiche e atletiche per coprire la fascia. Non semplice da reperire, senza dubbio", si legge.