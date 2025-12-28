Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle possibili mosse dell'Inter sul mercato, in particolare in difesa. Ecco le considerazioni del giornalista:
"L’Inter è sempre alla ricerca di un centrale difensivo anche di prospettiva. E se Ordóñez del Club Brugge è un nome molto caldo, i riflettori negli ultimi tempi si sono accesi anche su Branimir Mlacic . Il classe 2007 dell’Hajduk Spalato è considerato un potenziale crack, bravo tecnicamente e già forte dal punto di vista fisico soprattutto se si pensa alla sua età".
"I contatti con il club croato vanno avanti da qualche settimana e l’Inter presto potrebbe valutare di affondare il colpo, visto che la concorrenza non manca. Barcellona Real Madrid e Borussia Dortmund si sono già fatti vivi".
(Fonte: TMW)
