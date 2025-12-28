"L’Inter è sempre alla ricerca di un centrale difensivo anche di prospettiva. E se Ordóñez del Club Brugge è un nome molto caldo, i riflettori negli ultimi tempi si sono accesi anche su Branimir Mlacic . Il classe 2007 dell’Hajduk Spalato è considerato un potenziale crack, bravo tecnicamente e già forte dal punto di vista fisico soprattutto se si pensa alla sua età".