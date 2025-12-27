"Frattesi non ha trovato lo spazio che si sarebbe immaginato. Ci sono state delle problematiche a livello fisico, che hanno condizionato sia la preparazione estiva, sia la prima parte di stagione. Questo è l'anno che ci porta al Mondiale e lui sta cercando di capire quale sia la soluzione migliore, vorrebbe avere più minuti e costanza. Il mercato chiama e la Juventus è il club più attento a lui: Spalletti lo stima tantissimo e lo vorrebbe. I bianconeri stanno studiando delle formule per arrivare a lui: all'Inter piace Thuram, ma la Juventus lo ritiene incedibile, dunque è un'operazione complicata. Resta da capire se l'interesse della Juventus si trasformerà in qualcosa di più nelle prossime settimane".