Sarà un gennaio caldissimo per l'Inter sul fronte Frattesi. Perché l'uscita del centrocampista dai nerazzurri, viste anche le parole di Chivu oggi in conferenza, sembra ormai scontata, e il club più attivo su di lui è la Juventus di Luciano Spalletti.
calciomercato
Moretto conferma: “Vogliono Frattesi in Turchia! Juve pensa a operazione stile…”
Ne ha parlato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco le parole del giornalista:
"Frattesi non ha trovato lo spazio che si sarebbe immaginato. Ci sono state delle problematiche a livello fisico, che hanno condizionato sia la preparazione estiva, sia la prima parte di stagione. Questo è l'anno che ci porta al Mondiale e lui sta cercando di capire quale sia la soluzione migliore, vorrebbe avere più minuti e costanza. Il mercato chiama e la Juventus è il club più attento a lui: Spalletti lo stima tantissimo e lo vorrebbe. I bianconeri stanno studiando delle formule per arrivare a lui: all'Inter piace Thuram, ma la Juventus lo ritiene incedibile, dunque è un'operazione complicata. Resta da capire se l'interesse della Juventus si trasformerà in qualcosa di più nelle prossime settimane".
"Di certo l'Inter non vuole svendere Frattesi, sta cercando un titolo definitivo, soprattutto in Italia, visto che all'estero la storia potrebbe essere diversa. Ma in Italia cerca un titolo definitivo o un prestito che può diventare obbligo. Per la Juventus sarebbe un'operazione alla Conceicao. E' vero che Frattesi piace molto, molto in Turchia, è vero, ma ad oggi il club di maggiore appeal per Frattesi resta la Juventus".
