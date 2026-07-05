Trevoh Chalobah è il primo nome dell'Inter per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Cristian Chivu

Marco Macca Redattore 5 luglio 2026 (modifica il 5 luglio 2026 | 09:19)

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Trevoh Chalobah è il primo nome dell'Inter per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Cristian Chivu. Ma il Chelsea, che non ha certo bisogno di incassare, ha inviato una comunicazione chiara ai nerazzurri e al Como, l'altra pretendente per il giocatore. Chi lo vorrà, dovrà sborsare almeno 35 milioni. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Un mese fa nemmeno pensava di poter partecipare a questo Mondiale. Ora invece è lì con la sua Inghilterra e nella notte tra oggi e domani Trevoh Chalobah sarà impegnato nell’ottavo contro il Messico allo stadio Azteca. Quasi novemila chilometri più in qua, sempre con lui protagonista, si sta giocando un’altra partita, sul terreno del calciomercato. Il centrale del Chelsea è un uomo mercato, voluto, ambito. E nel suo futuro può esserci la Serie A. Ma andiamo con ordine: il club che vorrà portarselo a casa dovrà presentarsi con un’offerta da 35 milioni di euro".

"Lanciato l’avviso ai naviganti, Inter e Como — di nuovo in qualche modo “contro” dopo essersi sfiorate al tavolo Nico Paz — dovranno ragionare di conseguenza. Anche l’altra lombarda, quella di Cesc Fabregas, sì. Sembrava essersi defilata, invece è ancora lì. E il centralone gradirebbe anche la destinazione e una nuova sfida vista lago con tanto di Champions inclusa. Certo, l’Inter campione d’Italia sarebbe comunque la prima scelta: il giocatore sta aspettando i nerazzurri ma finché non si muove nulla sull’asse Milano-Londra quel «sì» resta niente di più che un bell’attestato di stima".

(Fonte: Gazzetta dello Sport)