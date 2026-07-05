"Domani comincia l’ultima settimana prima del raduno. E l’Inter intende regalare a Chivu almeno un altro rinforzo, dopo Stankovic jr. e Provedel, prima di cominciare la preparazione. Negli ultimi giorni il club nerazzurro ha lavorato per ottenere un doppio sì: Khalaili e di Chalobah. I colloqui con i rispettivi entourage – quello dell’inglese era a Milano l’altro giorno – sono stati proficui ed entrambi i giocatori hanno dato la disponibilità a giocare a San Siro la prossima stagione".