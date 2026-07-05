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L’Inter vuole regalare a Chivu un colpo prima del raduno: “Ecco cosa filtra sul profilo”

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L'Inter, dopo Provedel, spera di regalare a Cristian Chivu un altro rinforzo prima del raduno della squadra ad Appiano Gentile
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L'Inter, dopo Provedel, spera di regalare a Cristian Chivu un altro rinforzo prima del raduno della squadra ad Appiano Gentile, previsto fra una decina di giorni. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione:

L’Inter vuole regalare a Chivu un colpo prima del raduno: “Ecco cosa filtra sul profilo”- immagine 2
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"Domani comincia l’ultima settimana prima del raduno. E l’Inter intende regalare a Chivu almeno un altro rinforzo, dopo Stankovic jr. e Provedel, prima di cominciare la preparazione. Negli ultimi giorni il club nerazzurro ha lavorato per ottenere un doppio sì: Khalaili e di Chalobah. I colloqui con i rispettivi entourage – quello dell’inglese era a Milano l’altro giorno – sono stati proficui ed entrambi i giocatori hanno dato la disponibilità a giocare a San Siro la prossima stagione".

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"Con l’israeliano è stata anche raggiunta un’intesa di massima per un quinquennale da circa 1,8 milioni, mentre con il centrale del Chelsea devono ancora essere sistemati una serie di dettagli, ma il traguardo è vicino. Semmai, il vero ostacolo per entrambe le operazioni resta trovare l’incastro giusto con i rispettivi club di appartenenza (...). Tutto lascia credere che proprio Khalaili possa essere la new-entry pre-raduno, con Chivu che lo avrebbe subito a disposizione, cominciando il prima possibile il lavoro di integrazione e di ambientamento nel calcio italiano".

(Fonte: Corriere dello Sport)

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