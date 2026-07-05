FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter L’Inter avanza per Khalaili: “L’accordo potrebbe essere trovato a queste cifre”

calciomercato

L’Inter avanza per Khalaili: “L’accordo potrebbe essere trovato a queste cifre”

L’Inter avanza per Khalaili: “L’accordo potrebbe essere trovato a queste cifre” - immagine 1
L'Inter avanza spedita per Anan Khalaili, prescelto per il ruolo di erede di Denzel Dumfries sulla fascia destra. Il Corriere dello Sport fa il punto
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter avanza spedita per Anan Khalaili, prescelto per il ruolo di erede di Denzel Dumfries sulla fascia destra. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione:

L’Inter avanza per Khalaili: “L’accordo potrebbe essere trovato a queste cifre”- immagine 2
Getty Images

"(...) L’Inter è certamente più avanti con Khalaili: grazie alla frenata del Napoli – la necessità di cedere ha obbligato i partenopei a fermarsi -, si è ritrovata il campo più libero, effettuando il sorpasso. Da qualche giorno, inoltre, è stato aperto il canale di comunicazione con l’Union Saint-Gilloise".

Khalaili Inter

"Un’offerta ufficiale non è ancora stata presentata, ma con il club belga si è già parlato di numeri. In viale Liberazione, l’idea è di presentarsi con un pacchetto vicino ai 25 milioni, con bonus compresi. Dovendo versare il 15% dell’incasso al Maccabi Haifa, la squadra dove Khalaili è cresciuto, l’Union Saint-Gilloise spinge per arrivare a 30. Probabile che l’incastro si possa trovare a metà strada, con l’Inter, quindi, che dovrebbe compiere un piccolo sforzo in più. Agevola, in questo senso, il fatto che l’israeliano andrà a percepire un ingaggio tutto sommato contenuto, tenendo quindi basso il costo annuo".

(Fonte: Corriere dello Sport)

Leggi anche
L’Inter vuole regalare a Chivu un colpo prima del raduno: “Ecco cosa filtra sul...
Uscite Inter: “Affidato mandato a Pastorello per queste due cessioni”. C’è un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA