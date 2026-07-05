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L’Inter avanza per Khalaili: “L’accordo potrebbe essere trovato a queste cifre”
L'Inter avanza spedita per Anan Khalaili, prescelto per il ruolo di erede di Denzel Dumfries sulla fascia destra. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione:
"(...) L’Inter è certamente più avanti con Khalaili: grazie alla frenata del Napoli – la necessità di cedere ha obbligato i partenopei a fermarsi -, si è ritrovata il campo più libero, effettuando il sorpasso. Da qualche giorno, inoltre, è stato aperto il canale di comunicazione con l’Union Saint-Gilloise".
"Un’offerta ufficiale non è ancora stata presentata, ma con il club belga si è già parlato di numeri. In viale Liberazione, l’idea è di presentarsi con un pacchetto vicino ai 25 milioni, con bonus compresi. Dovendo versare il 15% dell’incasso al Maccabi Haifa, la squadra dove Khalaili è cresciuto, l’Union Saint-Gilloise spinge per arrivare a 30. Probabile che l’incastro si possa trovare a metà strada, con l’Inter, quindi, che dovrebbe compiere un piccolo sforzo in più. Agevola, in questo senso, il fatto che l’israeliano andrà a percepire un ingaggio tutto sommato contenuto, tenendo quindi basso il costo annuo".
(Fonte: Corriere dello Sport)
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