Dopo aver chiuso l'operazione Anan Khalaili, ora l'Inter si concentrerà sul difensore centrale, priorità assoluta: ecco i nomi

Marco Astori Redattore 11 luglio 2026 (modifica il 11 luglio 2026 | 08:02)

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Dopo aver chiuso l'operazione Anan Khalaili, ora l'Inter si concentrerà sul difensore centrale, priorità assoluta dopo gli addii di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Il nome preferito è quello di Trevoh Chalobah, ma il Chelsea per lui chiede 35 milioni di euro: spesa che potrebbe quindi essere considerata eccessiva. Ecco che, come spiega il Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno scelto l'alternativa: Jhon Lucumi del Bologna.

"Il colombiano è da considerare uno dei potenziali candidati, seppure sia di piede mancino. L’Inter, infatti, punta di base ad un destro, visto che il centrosinistra sarebbe coperto con il tandem Bastoni-Carlos Augusto. Tuttavia, il centrale rossoblù ha dalla sua una serie di elementi che ai nerazzurri farebbero comodo. Innanzitutto, è velocissimo e Chivu ha un’assoluta necessità di centrali rapidi, volendo tenere alta la linea arretrata. Inoltre, a differenza di Chalobah, conosce il campionato italiano, quindi non ci sarebbero difficoltà di adattamento.

In aggiunta, ci sono gli aspetti economici. Lucumi, infatti, contratto in scadenza nel 2027, ha una clausola di uscita da 28 milioni, in scadenza il prossimo 15 luglio. Da quella data in poi, lo spazio per trattare sarà più ampio. E, tenuto conto che comunque non resterà, il Bologna non potrà permettersi di tirare troppo la corda. Significa che potrebbero essere sufficienti anche una ventina di milioni o poco più: in ogni caso, molto meno rispetto a Chalobah. In più, Lucumi usufruisce anche del decreto crescita.

Magari si potrebbe ragionare sul coinvolgimento di una contropartita tecnica. Akinsanmiro, giusto per fare un esempio, l’anno scorso in prestito al Pisa, è stato seguito un paio di volte da Sartori. Per completare il quadro, la concorrenza non è così agguerrita. Con la Juventus, il Bologna ha avuto diverse discussioni, anche a proposito di Miretti, ma ultimamente i contatti si sono diradati. Poche novità anche dal fronte inglese (il preferito di Sartori), poiché Sunderland e Nottingham Forest non si sono fatti più sentire. Campo libero, dunque? In realtà, lo scenario attorno a Lucumi si delineerà solo dopo il 15 luglio. A quel punto, l’Inter, da cui non trapela particolare fretta, potrebbe aver già fatto la sua scelta", si legge.