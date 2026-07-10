Il punto sul mercato dei nerazzurri: il fantasista argentino è stato un sogno a lungo accarezzato, ma le idee ci sono

Il mercato dell'Inter è finalmente iniziato : prima l'ufficialità di Provedel, ora quella in arrivo di Khalaili. Ma non è finita qui: la dirigenza nerazzurra deve ancora completare la rosa a disposizione di Chivu.

Gianluca Di Marzio, nel frattempo, ha esplorato l'ipotesi di un ritorno su un elemento di qualità e fantasia: "Un centrocampista alla Nico Paz? Difficile trovare un giocatore con quelle caratteristiche. Io credo che, se l'Inter interverrà a centrocampo, andrà sempre su Curtis Jones, profilo individuato già a gennaio come rinforzo giusto, in scadenza tra un anno, ma il Liverpool continua a chiedere intorno ai 30-35 milioni e l'Inter deve completare almeno un'uscita in quel reparto, che è quella di Frattesi. Senza dimenticare che è stato aggiunto anche Stankovic".