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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Chalobah, Inter ora in stand by. E il Chelsea ricontatta il Como”
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Pedullà: “Chalobah, Inter ora in stand by. E il Chelsea ricontatta il Como”
I nerazzurri rimangono interessati al difensore inglese, ma per il momento non hanno ancora affondato il colpo
Trevoh Chalobah rimane uno dei nomi più chiacchierati di questa fase del calciomercato: il difensore inglese è in uscita dal Chelsea, e in queste settimane è stato accostato con insistenza sia all'Inter che al Como.
A tal proposito, secondo Alfredo Pedullà il club londinese ha ricontattato direttamente la dirigenza lariana, dal momento che i nerazzurri hanno messo tutto in stand by a seguito della vicenda Khalaili. I comaschi, tuttavia, ad oggi preferiscono seguire la pista che porta a Davinson Sanchez.
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