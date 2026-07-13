Curtis Jones è uno degli obiettivi prioritari dell'Inter . Piero Ausilio ha ribadito più di una volta l'interesse del club nerazzurro nei confronti del centrocampista. "Ci piace Curtis Jones, non l'ho mai negato. Ha le caratteristiche che possono darci qualcosa in più. Ma c'è una distanza importante", sono state le ultime dichiarazioni in ordine cronologico del ds. A proposito di "distanza importante", l'Inter cercherà di colmarla. Dopo le prime due offerte rifiutate dal Liverpool, secondo quanto riporta il portale Daveockop.com, il club nerazzurro sta preparando una terza offerta.

"L'Inter continua a spingere per Curtis Jones e, secondo alcune indiscrezioni, il club starebbe valutando una nuova offerta. Le ultime indiscrezioni dicono che il club italiano non ha rinunciato all'affare, nonostante la differenza di prezzo rimanga un ostacolo importante, e sta valutando una terza offerta per avvicinarsi alle richieste del Liverpool". Intanto il giocatore ha smentito la notizia secondo la quale avrebbe trovato un accordo con il Nottingham.