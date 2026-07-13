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Sky – Esterno, ecco come si muoverà l’Inter. Netta frenata su Chalobah perché…
Fase di riflessioni in casa Inter per quanto riguarda il mercato: il mancato arrivo di Khalaili costringe la dirigenza nerazzurra a rivedere le proprie strategie per quanto riguarda l'esterno destro, senza tralasciare il discorso riguardante il difensore centrale.
Secondo Sky Sport, Guela Doue rimane una possibilità, un'alternativa, un giocatore già preso in considerazione in passato. In questo momento l'Inter non ha ancora riattivato i propri canali e sta facendo un paio di considerazioni: già Khalaili era un giocatore sul quale si era tornati dopo il naufragio della trattativa Palestra, ora è necessario capire come riorganizzarsi. I nomi saranno quelli valutati in questi mesi, piste che per motivi tecnici, di opportunità o di costi in quel momento non erano ritenute percorribili.
Poi l'Inter ha bisogno anche di un difensore centrale, questione meno urgente però rispetto all'esterno destro: Chalobah era il nome sul quale si lavorava con maggior attenzione, insieme a Solet e Mancini, ma in questo momento la trattativa è in fase di rallentamento, sia per le richieste del Chelsea, sia per un accordo con il giocatore che non è ancora arrivato. Si dovranno ridisegnare i contorni economici anche di questa trattativa.
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