Secondo Sky Sport, Guela Doue rimane una possibilità, un'alternativa, un giocatore già preso in considerazione in passato. In questo momento l'Inter non ha ancora riattivato i propri canali e sta facendo un paio di considerazioni: già Khalaili era un giocatore sul quale si era tornati dopo il naufragio della trattativa Palestra, ora è necessario capire come riorganizzarsi. I nomi saranno quelli valutati in questi mesi, piste che per motivi tecnici, di opportunità o di costi in quel momento non erano ritenute percorribili.