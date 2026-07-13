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Sky – Esterno, ecco come si muoverà l’Inter. Netta frenata su Chalobah perché…

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I nerazzurri, sfumata la possibilità di tesserare Khalaili, dovranno rivedere le proprie strategie di mercato
Fabio Alampi Redattore 

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Fase di riflessioni in casa Inter per quanto riguarda il mercato: il mancato arrivo di Khalaili costringe la dirigenza nerazzurra a rivedere le proprie strategie per quanto riguarda l'esterno destro, senza tralasciare il discorso riguardante il difensore centrale.

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Secondo Sky Sport, Guela Doue rimane una possibilità, un'alternativa, un giocatore già preso in considerazione in passato. In questo momento l'Inter non ha ancora riattivato i propri canali e sta facendo un paio di considerazioni: già Khalaili era un giocatore sul quale si era tornati dopo il naufragio della trattativa Palestra, ora è necessario capire come riorganizzarsi. I nomi saranno quelli valutati in questi mesi, piste che per motivi tecnici, di opportunità o di costi in quel momento non erano ritenute percorribili.

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Getty Images

Poi l'Inter ha bisogno anche di un difensore centrale, questione meno urgente però rispetto all'esterno destro: Chalobah era il nome sul quale si lavorava con maggior attenzione, insieme a Solet e Mancini, ma in questo momento la trattativa è in fase di rallentamento, sia per le richieste del Chelsea, sia per un accordo con il giocatore che non è ancora arrivato. Si dovranno ridisegnare i contorni economici anche di questa trattativa.

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