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Chalobah, c’è un nuovo scenario: la strategia dell’Inter. Il canale con gli agenti…

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Con il Como che ha cambiato obiettivo, adesso i nerazzurri potrebbe ritrovarsi con il campo libero per l’inglese
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Il Como cambia obiettivo. Dopo aver seguito Chalobah, i lariani adesso hanno virato su Solet. Una buona notizia per l'Inter che, dopo aver congelato la trattativa con l'Udinese, sono tornati sull'inglese, vecchio pallino di Piero Ausilio. Come sottolinea il Corriere dello Sport, adesso i nerazzurri potrebbe ritrovarsi con il campo libero per l’inglese.

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"Il Como, che riteneva di aver in pugno il giocatore, ha compreso subito di avere una rivale, che poco dopo si è rivelata essere appunto l’Inter. Ebbene, Chalobah è entrato nell’orbita nerazzurra addirittura da 3 anni. E, puntualmente, il suo nome è spuntato anche questa estate. Significa, comunque, che il canale con gli agenti dell’inglese è aperto da tempo. Ed è su quel fronte che i dirigenti di viale Liberazione si sono messi all’opera".

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"Al momento, ancora non è stata avanzata un’offerta ai Blues. Ma, a questo punto, la sensazione è che possa trattarsi di una strategia. E, se davvero il Como preferirà cambiare target, allora l’Inter avrà davvero margine per strappare condizioni più favorevoli. Le carte nerazzurre, comunque, devono essere ancora scoperte". 

(Corriere dello Sport)

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