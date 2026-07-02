"Il Como, che riteneva di aver in pugno il giocatore, ha compreso subito di avere una rivale, che poco dopo si è rivelata essere appunto l’Inter. Ebbene, Chalobah è entrato nell’orbita nerazzurra addirittura da 3 anni. E, puntualmente, il suo nome è spuntato anche questa estate. Significa, comunque, che il canale con gli agenti dell’inglese è aperto da tempo. Ed è su quel fronte che i dirigenti di viale Liberazione si sono messi all’opera".