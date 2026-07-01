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calciomercato
Marca annuncia: “Bastoni ora è la prima scelta del Real Madrid per la difesa”
Tornano voci d'addio per Alessandro Bastoni all'Inter: l'ultima riguarda un presunto interesse da parte del Real Madrid per il difensore italiano. Sono ore delicate per il centrale nerazzurro, qui le ultimissime parole del suo legale sull'inchiesta escort.
E Marca in Spagna si sbilancia ora sul futuro di Bastoni: José Mourinho aspetta infatti un rinforzo a centrocampo e uno in difesa per il suo nuovo Real Madrid. E Bastoni è ora la prima scelta per la difesa dei Blancos.
"In questo contesto, la possibile partenza di Camavinga verrebbe considerata dal club blanco come una buona opportunità di mercato, visto che il Manchester City continua a cercare rinforzi per il proprio centrocampo e i club di Premier League pagano bene. L’operazione ha il via libera di Mourinho, che non vedrebbe di cattivo occhio l’uscita del francese. Una cessione di Camavinga potrebbe infatti finanziare l’arrivo di un altro centrocampista nella rosa del Real Madrid. Mou continua a ritenere che al suo Madrid manchino ancora due tasselli: uno in mezzo al campo e uno al centro della difesa, con l’italiano Alessandro Bastoni indicato come prima opzione per rinforzare la retroguardia", scrive il quotidiano.
"Anche il Manchester City lavora da settimane, con l’obiettivo di rinforzare il proprio centrocampo, sulla pista che porta ad Ayyoub Bouaddi, giovane promessa marocchina del Lille. Come anticipato in esclusiva da MARCA, ci sono già stati contatti tra i club e il City sta valutando se acquistarlo subito o lasciarlo in prestito al Lille per un’altra stagione. Finora il Real Madrid ha salutato tre giocatori rispetto alla scorsa stagione. Carvajal e Alaba hanno lasciato il club alla scadenza dei rispettivi contratti, mentre la società ha concesso la carta di libertà a Dani Ceballos, ora libero di negoziare il proprio futuro. Non è escluso, inoltre, che possano concretizzarsi altre uscite: i nomi di Fran García e Raúl Asencio sono quelli considerati al momento tra le opzioni più probabili"
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