E Marca in Spagna si sbilancia ora sul futuro di Bastoni: José Mourinho aspetta infatti un rinforzo a centrocampo e uno in difesa per il suo nuovo Real Madrid. E Bastoni è ora la prima scelta per la difesa dei Blancos .

"Anche il Manchester City lavora da settimane, con l’obiettivo di rinforzare il proprio centrocampo, sulla pista che porta ad Ayyoub Bouaddi, giovane promessa marocchina del Lille. Come anticipato in esclusiva da MARCA, ci sono già stati contatti tra i club e il City sta valutando se acquistarlo subito o lasciarlo in prestito al Lille per un’altra stagione. Finora il Real Madrid ha salutato tre giocatori rispetto alla scorsa stagione. Carvajal e Alaba hanno lasciato il club alla scadenza dei rispettivi contratti, mentre la società ha concesso la carta di libertà a Dani Ceballos, ora libero di negoziare il proprio futuro. Non è escluso, inoltre, che possano concretizzarsi altre uscite: i nomi di Fran García e Raúl Asencio sono quelli considerati al momento tra le opzioni più probabili"