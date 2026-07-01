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Sky – Inter vicinissima al nuovo acquisto! Difesa, un nome da depennare e uno da tenere

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È vicinissimo un nuovo acquisto in casa Inter secondo Sky Sport: operazione in chiusura e resiste un nome su tutti per la difesa
Alessandro Cosattini Redattore 

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È vicinissimo un nuovo acquisto in casa Inter secondo Sky Sport. Operazione ormai in chiusura, fa sapere Gianluca Di Marzio in collegamento da Ancona.

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Si tratta di Ivan Provedel, che è vicinissimo a sbarcare a Milano dalla Lazio.

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Getty Images

Per la difesa invece l’Inter si è raffreddata ormai su Oumar Solet che ora è nella lista anche del Como, mentre rimane interessata a Trevoh Chalobah. Un nome che resiste dunque, ma che continua a piacere anche al Como sempre.

Oltre a questi due nomi, il Como per la difesa segue anche Inacio dello Sporting Lisbona - accostato anche al Milan - e Davinson Sánchez.

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