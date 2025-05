"La costruzione della squadra non cambierà non so se cambierà la decisione di Inzaghi. Se il risultato della finale può influire sui dubbi che ci sono sull'accettare o meno il faraonico triennale che gli è stato proposto dall'Al-Hilal di 25 mln a stagione, 75 mln contro i 6 mln e mezzo più bonus attuali", ha riferito il giornalista esperto di mercato del canale satellitare.

Motivazioni

"Bisogna capire quali sono le sue motivazioni. Se in caso di vittoria vedendo come gli interisti potrebbero dargli merito per il successo possa sentirsi meno indirizzato a voler andare via come successo a Conte che ha visto l'amore della città e i programmi e ha deciso di restare. Non so se il risultato possa incidere ma vincendo potrebbe essere più difficile per lui lasciare l'Inter", ha concluso in merito.