“A Cristian Chivu piacciono entrambi. Calhanoglu perché è l'unico vero regista in rosa e gli consente di riproporre il 3-5-2 di Inzaghi. Frattesi perché non è solo il vice-Barella nei suoi piani, ma può ricoprire più ruoli, al pari del nuovo arrivato Sucic. Il primo risultato del vertice milanese tra allenatore e dirigenti interisti è proprio questo: la volontà di tenersi buono il numero 20 turco e rassicurare il 16 ex Sassuolo. Anche perché gli incastri di mercato, almeno per ora, vanno nella direzione di una probabile permanenza di entrambi. Tanto vale, allora, cercare di andare d'accordo piuttosto che fare i separati in casa. Sia Calhanoglu sia Frattesi sono stati rimpatriati anzitempo daglicStati Uniti all'Italia, lasciando il Mondiale per club, «per curarsi, e per far tacere voci che non facevano bene né a loro, né al gruppo», come ha spiegato Chivu. Nessuno aveva messo in dubbio che gli infortuni fossero reali. Ma nell'ultimo giorno e mezzo è successo qualcosa in più", spiega Repubblica.