Acerbi da Inzaghi a gennaio? Chivu ha stilato l’identikit, ecco il vero preferito in difesa

Si ricompone ancora una volta la coppia Acerbi-Simone Inzaghi? Chivu ha stilato l'identikit, ecco il vero preferito dell'Inter
Alessandro Cosattini 

Si ricompone ancora una volta la coppia Acerbi-Simone Inzaghi? È più di una suggestione il nome del difensore dell’Inter per l’Al-Hilal e Pasquale Guarro ha fatto così il punto su calciomercato.com.

“In difesa c’è da sistemare qualcosa, specie se Acerbi dovesse decidere di raggiungere Simone Inzaghi. Chivu chiede un mancino, un difensore veloce che possa agire sia da centrale che da braccetto

Mario Gila è probabilmente il preferito ma è impossibile che Lotito se ne privi a gennaio. Anche Muharemovic è sulla lista dei desiderata, nonostante la Juve ne detenga il 50% della futura rivendita”, si legge.

