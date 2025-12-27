L'Inter guarda sempre al futuro e nel mirino ha messo un altro giovane talento, Andrej Vasiljevic. Attaccante con doppio passaporto ungherese e serbo, milita nell'MTK Budapest e ha già attirato l'interesse di alcuni grandi club europei. Nonostante i suoi 15 anni, ha giocato anche nella nazionale Under 19. "Andrej è un talento straordinario, compirà solo sedici anni a marzo e ha già un contratto da professionista con l'MTK, il che lo rende attualmente il più giovane calciatore di questo livello in Ungheria", si legge sul portale ungherese Nemzetisport.
"Tra le pretendenti ci sono il Lipsia, l'Amburgo che ha già avanzato un'offerta concreta per lui, offerta milionaria. Una cifra considerata eccezionale anche in Occidente per un calciatore di questa età. Ma ci sono anche notizie di interesse dall'Inter e dal Benfica".
"Vasiljevic Andrej ha doti fisiche eccezionali per la sua età (è alto 1,90) e le sue capacità tecniche superano di gran lunga quelle dei suoi coetanei. Il giovane attaccante gioca nelle giovanili dell'MTK, quattro anni più avanti rispetto alla sua fascia d'età, ovvero nella squadra Under 19. Di recente ha segnato tre gol contro il Ferencváros".
(Nemzetisport)
