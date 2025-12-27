L'Inter guarda sempre al futuro e nel mirino ha messo un altro giovane talento, Andrej Vasiljevic. Attaccante con doppio passaporto ungherese e serbo, milita nell'MTK Budapest e ha già attirato l'interesse di alcuni grandi club europei. Nonostante i suoi 15 anni, ha giocato anche nella nazionale Under 19. "Andrej è un talento straordinario, compirà solo sedici anni a marzo e ha già un contratto da professionista con l'MTK, il che lo rende attualmente il più giovane calciatore di questo livello in Ungheria", si legge sul portale ungherese Nemzetisport.