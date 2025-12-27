L’Inter si muove per portare a Milano un nuovo profilo ‘alla Sucic’. Ne parla così Repubblica in chiave mercato:
L’Inter si muove per portare a Milano un nuovo profilo ‘alla Sucic’: ecco quanto svelato da Repubblica
“A centrocampo, un obiettivo della Juve resta l’incursore Davide Frattesi, che all’Inter ha poco spazio. Ma si è lontani da un’intesa. I nerazzurri, che faticano a trovare posto ai loro esuberi (spesso lussuosi), lavorano già per giugno.
Come rinforzo in fascia destra viene valutato il giovane croato Moris Valincic della Dinamo Zagabria. Un profilo “alla Sucic”, da inserire se uno fra Dumfries e Luis Henrique dovesse salutare”, si legge.
