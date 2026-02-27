Il club nerazzurro ripartirà dal tecnico che ha un'idea ben precisa su come dovrà giocare la sua Inter

Gianni Pampinella Redattore 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 09:16)

La certezza in casa Inter in vista della prossima stagiona ha un nome e cognome: Cristian Chivu. Il club nerazzurro ripartirà dal tecnico rumeno che è stato bravo a far rialzare una squadra che arrivava da una stagione drammatica dal punto di vista sportivo. Come sottolinea Tuttosport, la più importante novità in arrivo sarà tattica.

"Chivu, in cuor suo, preferirebbe giocare con la linea a quattro ma un allenatore deve essere realista e una squadra che fonda le sue fortune sull’asse Bastoni-Dimarco, non può certo adottare un sistema di gioco che possa metterli in difficoltà. Non rimarrà nel cassetto invece l’idea di passare al 3-4-2-1 aggiungendo un giocatore offensivo a discapito di un centrocampista: in mezzo però servirà un mediano dalle qualità eccelse, non a caso Ausilio tiene sempre ben presente gli identikit di Koné, Ederson e ha “preso la targa” a Goretzka, raccogliendo tutte le informazioni necessarie sul totem del Bayern Monaco con il contratto in scadenza".

"La differenza però dovrà essere fatta nell’uomo da inserire nella batteria degli attaccanti che dovrebbe essere confermata in toto, con Thuram unico potenziale dubbio (se dovesse arrivare l’offertona...). L’Idea resta sempre quella di regalare “un Lookman” a Chivu e, da parte di Oaktree, regalarsi un giocatore che possa fare da volano per il marketing. L’Inter a gennaio si era fatta pesantemente sotto con l’Al-Ittihad per Moussa Diaby e questo è un buon motivo per continuare a tenere l’esterno nel mazzo, anche perché il francese considera chiusa la sua parabola nel campionato arabo. Alla logica del colpo appartiene Nico Williams, talento che, proprio su input della proprietà, era stato valutato già un’estate fa (i discorsi si fermarono dopo i primi sondaggi)".

(Tuttosport)