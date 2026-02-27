La mini rivoluzione che attende l'Inter non può essere più rinviata. Marotta e Ausilio al lavoro per regalare a Chivu una rosa competitiva

Gianni Pampinella Redattore 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 08:32)

La mini rivoluzione che attende l'Inter non può essere più rinviata. Diversi giocatori in scadenza e la necessità di svecchiare una rosa logora da mille battaglie, impone diversi ragionamenti. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono al lavoro per regalare a Chivu una rosa all'altezza del blasone nerazzurro.

"L’arrivo ormai imminente della primavera coinciderà in casa Inter con le prime mosse concrete in vista del futuro. La dolorosa e prematura eliminazione dall’Europa dà comunque già in questo momento alla dirigenza di viale della Liberazione la possibilità di prevedere quale possa essere il perimetro entro il quale lavorare nel prossimo mercato. L’obiettivo in viale della Liberazione sarà quello di creare i presupposti per essere ovviamente ancora competitivi in Italia, ma anche per garantirsi un futuro importante in campo internazionale", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Marotta e Ausilio dovranno essere bravi a consolidare quel circolo virtuoso innescato dall’equilibrio tra squadra competitiva e risultati sportivi. Con uno sguardo sempre attento ai costi ovviamente, ma senza dimenticare che proprio grazie ai traguardi raggiunti in campo, più di ogni altra cosa, il club ha potuto risollevare negli anni le sue condizioni economiche".

"Rinforzare la squadra, dunque, è una missione che richiede l’impegno da parte di tutti, proprietà inclusa. Il club già immagina che la prossima sessione di mercato, in cui si dovranno fare tante cose, possa essere in parte finanziata anche dal player trading. I calciatori in uscita, tra coloro che sono in scadenza di contratto e quelli che immaginano già il loro futuro altrove, di sicuro libereranno un gruzzoletto importante sul costo squadra. Una dinamica fisiologica e diffusa, figlia di esigenze tecniche più che economiche".

