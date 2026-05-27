Nico Paz, nemmeno a dirlo, è un profilo molto apprezzato in casa Inter, ma la strada per arrivare al numero 10 del Como è più tortuosa che mai

Nico Paz, nemmeno a dirlo, è un profilo molto apprezzato in casa Inter, ma la strada per arrivare al numero 10 del Como, in ballo tra i lariani e il Real Madrid, è più tortuosa che mai.

Ecco perché, nel frattempo, i nerazzurri si concentreranno su altri obiettivi. A cominciare da Marco Palestra che, come scrive il Corriere dello Sport, ha fatto innamorare Chivu in questi mesi:

"Il sogno Nico Paz, infatti, rischia di finire nel cassetto e quindi servirà un'alternativa. Nel frattempo, scatterà l’assalto a Palestra, un giocatore che ha fatto innamorare il tecnico rumeno e non solo in casa nerazzurra. Non sarà semplice strapparlo all’Atalanta, ma in viale Liberazione sono pronti a giocarsi fino in fondo la partita".