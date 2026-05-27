L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sui due difensori, Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, in scadenza di contratto a giugno con l'Inter:
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter, nessuna possibilità per il rinnovo di Acerbi. Le ultime sul futuro di De Vrij”
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Romano: “Inter, nessuna possibilità per il rinnovo di Acerbi. Le ultime sul futuro di De Vrij”
L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sui due difensori in scadenza di contratto a giugno con l'Inter
"È finita tra Francesco Acerbi e l’Inter, il rinnovo non è una possibilità. Stefan de Vrij rimane in trattativa col club per una possibile permanenza ma ha anche altre offerte dall’estero". Rimane quindi una speranza per l'olandese di rimanere ancora in nerazzurro, toccherà a lui decidere il suo futuro.
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