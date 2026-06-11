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fcinter1908 calciomercato mercato inter Chivu: “Mercato? Scout e dirigenti bravissimi a scegliere i giocatori, manca qualcos’altro…”
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Chivu: “Mercato? Scout e dirigenti bravissimi a scegliere i giocatori, manca qualcos’altro…”
"Chi prenderesti se avessi 200 milioni?". Questa la domanda di Ivan Zazzaroni a Cristian Chivu: ecco la sua risposta
"Chi prenderesti se avessi 200 milioni?". Questa la domanda posta da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, al tecnico dell'Inter Cristian Chivu.
Ecco la risposta dell'allenatore: "Noi abbiamo dei bravi giocatori, ovvio che c'è sempre bisogno di alzare il livello e inserire giocatori forti perché ti danno la possibilità di essere competitivo per i tuoi obiettivi.
I giocatori ci sono, bisogna essere bravi, e noi lo siamo perché abbiamo scout e dirigenti bravissimi a sceglierli, manca qualcos'altro però...".
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