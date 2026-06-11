Ecco la risposta dell'allenatore: "Noi abbiamo dei bravi giocatori, ovvio che c'è sempre bisogno di alzare il livello e inserire giocatori forti perché ti danno la possibilità di essere competitivo per i tuoi obiettivi.

I giocatori ci sono, bisogna essere bravi, e noi lo siamo perché abbiamo scout e dirigenti bravissimi a sceglierli, manca qualcos'altro però...".