FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Chivu: “Mercato? Scout e dirigenti bravissimi a scegliere i giocatori, manca qualcos’altro…”

calciomercato

Chivu: “Mercato? Scout e dirigenti bravissimi a scegliere i giocatori, manca qualcos’altro…”

Chivu: “Mercato? Scout e dirigenti bravissimi a scegliere i giocatori, manca qualcos’altro…” - immagine 1
"Chi prenderesti se avessi 200 milioni?". Questa la domanda di Ivan Zazzaroni a Cristian Chivu: ecco la sua risposta
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Chi prenderesti se avessi 200 milioni?". Questa la domanda posta da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, al tecnico dell'Inter Cristian Chivu.

Chivu: “Mercato? Scout e dirigenti bravissimi a scegliere i giocatori, manca qualcos’altro…”- immagine 2
Getty Images

Ecco la risposta dell'allenatore: "Noi abbiamo dei bravi giocatori, ovvio che c'è sempre bisogno di alzare il livello e inserire giocatori forti perché ti danno la possibilità di essere competitivo per i tuoi obiettivi.

Chivu: “Mercato? Scout e dirigenti bravissimi a scegliere i giocatori, manca qualcos’altro…”- immagine 3
Getty

I giocatori ci sono, bisogna essere bravi, e noi lo siamo perché abbiamo scout e dirigenti bravissimi a sceglierli, manca qualcos'altro però...".

Leggi anche
Inter, da Bergamo: “Palestra, 50 non bastano più: costa 60! E Inter pensa al piano B che...
Retroscena Di Marzio: “Allegri voleva Frattesi al Milan: si parlò di un clamoroso scambio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA