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fcinter1908 calciomercato mercato inter Retroscena Di Marzio: “Allegri voleva Frattesi al Milan: si parlò di un clamoroso scambio con…”
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Retroscena Di Marzio: “Allegri voleva Frattesi al Milan: si parlò di un clamoroso scambio con…”
Come raccontato nel clamoroso retroscena da Gianluca Di Marzio, Allegri lo voleva già un anno fa in uno scambio col Milan
Sembra essere certa la partenza di Davide Frattesi quest'estate: il centrocampista non rientra più nei piani dell'Inter e si sta cercando una soluzione per lui.
Questa può essere il Napoli, che, in caso di addio di Anguissa, potrebbe decidere di investire su di lui. Anche perché, come raccontato nel clamoroso retroscena da Gianluca Di Marzio, Allegri lo voleva già un anno fa.
"Manna è da sempre un estimatore di Frattesi e l'anno scorso anche Allegri lo voleva quando si parlò col Milan di uno scambio con Fofana".
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