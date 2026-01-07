L’Inter potrebbe giocarsi un paio di carte buone per provare la strada di uno scambio di prestiti fino a giugno: ecco i nomi

Marco Astori Redattore 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 08:46)

Il ritorno di Joao Cancelo all'Inter non si è concretizzato, ma il club nerazzurro non sembra voler restare fermo sul mercato: lì a destra saranno comunque valutati profili alternativi in grado di rinforzare il reparto. Come racconta oggi Tuttosport, "il primo nome della lista è Dodo: i discorsi legati a un possibile rinnovo di contratto sono finiti in un binario morto e nessuno può essere considerato incedibile alla Fiorentina.

L’Inter potrebbe giocarsi un paio di carte buone per provare la strada di uno scambio di prestiti fino a giugno: la prima porta a Stefan De Vrij (che era già stato destinato all’Al Hilal per Cancelo e a Firenze giocherebbe tutte le partite trovando quella continuità che gli permetterebbe di presentarsi tirato a lucido ai mondiali). La seconda fa a capo a Kristjan Asllani, che sta cercando squadra dopo deludenti mesi al Torino.

Il nome di Dodo da giorni aleggia intorno all’interno ma finora non c’erano stati riscontri anche perché la diligenza da almeno un paio di settimane parlava con l'Al Hilal e Jorge Mendes. Alla luce degli eventi, le valutazioni sul giocatore potrebbero cambiare, tanto che a Firenze c’è chi è convinto che presto l’Inter si farà avanti".