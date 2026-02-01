Si potrebbe riaprire la trattativa per Moussa Diaby: l’Inter ci prova in extremis. Questo è quanto riporta Gianluca Di Marzio spiegando che nelle ultime ore l'Inter proverà a riaprire la trattativa con l'Al-Ittihad per il calciatore. "In giornata si cercheranno degli spiragli per portare a Milano il classe ’99", spiega il giornalista.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter-Diaby, nuovo tentativo in extremis dopo le resistenze dell’Al-Ittihad
calciomercato
Sky – Inter-Diaby, nuovo tentativo in extremis dopo le resistenze dell’Al-Ittihad
Il club nerazzurro farà un nuovo tentativo con il club arabo per provare a regalare il francese a Chivu
I sauditi non avevano accettato le condizioni proposte dai nerazzurri che prima avevano offerto un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Poi si erano anche mostrati disposti a cambiare il diritto in obbligo, ma non erano andati oltre i 28 mln.
Non c'era stata quindi nessuna apertura da parte del club arabo e sembrava una trattativa ormai sfumata. Ma un nuovo tentativo si farà nelle prossime ore.
(Fonte: gianlucadimarzio.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA