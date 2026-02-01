Il mercato chiude alle 20 di lunedì 2 febbraio e i nerazzurri non sono ancora riusciti a chiudere un colpo per la resistenza dei club nonostante abbiano ottenuto i sì dei giocatori cercati

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 febbraio - 08:30

Il mercato dell'Intersi è fatto complicato. I calciatori individuati hanno tutti risposto sì alla chiamata dei nerazzurri ma i loro club si sono opposti alla cessione dei loro calciatori. Perisic sarebbe tornato volentieri a Milano, ma l'Inter non è riuscita a vincere le resistenze del PSV. Un po' quello che è successo con l'Al-Ittihad che non ha aperto alla cessione di Diaby nonostante un rilancio da parte del club nerazzurro.

"Dall’iniziale prestito con semplice diritto di riscatto a 35 milioni, viale Liberazione è passata ad un prestito con obbligo di riscatto, per 28 milioni, legato a condizioni non troppo difficili", spiega il Corriere dello Sport sulla trattativa per il francese.

Per Jones c'è invece un ultimo nodo da sciogliere. Da quanto scrive il Corriere dello Sport i Reds vogliono che il calciatore rinnovi per un anno prima di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto per una cifra sui 40 mln. "Il rischio, infatti, è che a giugno possa rientrare alla base con un solo anno di contratto e, quindi, con una quotazione quantomeno dimezzata. Il centrocampista, però, che non si sente sufficientemente valorizzato e per questa ragione vorrebbe andare all’Inter, fa resistenza a prolungare", si legge.

L'incastro last-minute — Se la situazione si risolverà Frattesi sarebbe pronto ad accettare la proposta che gli è stata fatta dal Nottingham Forest "e non vedrebbe l’ora di fare le valigie. Formula e cifre sarebbero più o meno le stesse di Jones, ovvero prestito con diritto di riscatto attorno ai 40 milioni, bonus compresi", spiega Guadagno sul quotidiano sportivo."L'Inter in ogni caso, si è portata avanti, sistemando tutti i dettagli organizzativi per uno o due arrivi last-minute", si legge ancora nello stesso articolo. Jones è considerato un calciatore che per fisico e caratteristiche potrebbe dare una nuova dimensione al centrocampo di Chivu cambiando anche sistema di gioco. "Le credenziali sono quelle di un elemento in grado di fare la differenza".

(Fonte: Corriere dello Sport)